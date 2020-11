Una opinión a favor y otra en contra del single de Miley Cyrus con Dua Lipa, ‘Prisoner’.

«Miley Cyrus no esconde influencias, las subraya. El nuevo disco que publica esta semana incluirá versiones de Blondie y Cranberries y, desde el principio, cuando presentaba el primer single ‘Midnight Sky’ hablaba de lo que ha significado para ella Joan Jett. Después, ha presentado una remezcla del tema con Stevie Nicks. Claramente tiene en mente mujeres fuertes y que han devaneado entre el pop y el rock. ‘Prisoner’, el single que ya triunfa en el global de Spotify (en lugar de bajar tras el hype inicial, está subiendo), recuerda al rock que se hacía en los años 80. La melodía recuerda a ‘Physical’, sí, en el año en que Dua Lipa se ha inspirado tanto en el célebre vídeo de gimnasia de Olivia Newton-John que hasta ha sacado una canción así llamada. Pero el sonido es mucho más AOR. Entre guiños a ‘Gloria’ y ‘Beat It’, el grupo de productores The Monsters & Strangerz y Andrew Wyatt ayudan a terminar de elaborar una producción idónea para el lucimiento vocal de Miley Cyrus. Ni baladas tipo ‘Wrecking Ball’ ni EDM de guitarrita tipo ‘Malibu‘: este es el tipo de música que mejor sienta al timbre ronco de la cantante». Sebas E. Alonso.

«‘Prisoner’ me parece poquita cosa para dos superestrellas como Dua Lipa y Miley Cirus. De la unión de ambas una espera un macrohit al nivel, mínimo, de ‘Rain on Me’. Pero, ay, no. Al principio la cosa promete, aunque todo suene a mil veces escuchado (base, melodía, estribillo). Pero se queda en mero revival bastante sobado. Se echa de menos algo que destaque, que haga remontar el vuelo de una cosa tan aparatosa y, a la vez, tan plana y repititva. Y por más que rasgue la voz y grite Miley, por más feísmo y lesbian chic pueblen el vídeo, no lo puedo evitar: me aburre». Mireia Pería.



