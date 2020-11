Miley Cyrus se encamina al número 1 en Reino Unido con ‘Midnight Sky’… gracias a Stevie Nicks

Miley Cyrus está muy presente estos días en la vida de multitud de ciudadanos estadounidenses después de conocerse la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales, la cual ha propiciado que su single ‘Party in the U.S.A.’ haya sonado a todo trapo por las calles del país.

Sin embargo, Miley sigue arrasando sobre todo en Reino Unido: su reciente single ‘Midnight Sky’ ha sido un gran éxito allí al contrario que en su propio país -ha llegado incluso a ser el éxito más radiado del momento en las islas- y ahora podría dar a su autora su primer número 1 en singles en muchos años. En concreto, en 7: los únicos números 1 de Miley en Reino Unido hasta la fecha son los obtenidos por ‘We Can’t Stop’ y ‘Wrecking Ball’ en el año 2013, si bien ‘Nothing Breaks Like a Heart’ con Mark Ronson se quedó cerca al alcanzar el número 2 hace un par de temporadas.

‘Midnight Sky’ había alcanzado el número 5 en las islas, esta última semana ha subido del 9 al 7, resistiendo estupendamente dentro del top 10; y ahora podría desbancar a Ariana Grande y su ‘positions’ del número 1 gracias al lanzamiento de ‘Midnight Sky (Edge of Seventeen)’, el nuevo remix del tema publicado este pasado viernes que no solo samplea el éxito de Stevie Nicks sino que ha contado con la participación vocal de su autora. Menos de 1.000 ventas separan a ‘Midnight Sky’ de ‘positions’ ahora mismo, según UK Official Charts, mientras ‘Dreams’ sigue entre las canciones más escuchadas en todo el mundo gracias a un viral de TikTok que ha terminado siendo imitado hasta por los miembros de la banda autora de ‘Rumors’.