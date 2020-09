Miley Cyrus se merienda en directo ‘Heart of Glass’ de Blondie

Este año se han cumplido 40 años desde el lanzamiento de ‘Heart of Glass’ de Blondie. Hace unos meses, antes de que se acabara el mundo, celebrábamos la efeméride recordando esta canción en un artículo especial, donde mi compañero Sebas señalaba que ‘Heart of Glass’ «habla sobre la fragilidad del amor inspirándose, en lo lírico, en las canciones de amor más bobas de los 60, y en lo sonoro, en la música disco que pegaba en la época».

Estos días, la canción más exitosa de Blondie ha vuelto a ser noticia después de que Miley Cyrus la haya versionado en un concierto. Y ya se sabe que, cuando Miley toca una canción ajena, normalmente es para que no se le olvide a nadie lo que ha hecho con ella.

El pasado 3 de septiembre, la artista decidía abrir su breve set en el iHeart Music Festival con una adaptación de ‘Heart of Glass’, y la actuación en cuestión no tiene ningún desperdicio. Desde que entra Miley en escena hasta que arranca el ritmo de la canción da la sensación de que va a pasar algo grande, lo cual se confirma en cuanto la autora de ‘Midnight Sky’ emite la primera nota, pareciendo absolutamente poseída por la canción. En el mejor sentido posible, porque no es tan frecuente hoy en día ver este tipo de interpretaciones tan desgarradas y apasionadas: especialmente con su versión de ‘Heart of Glass’, Miley parece una estrella de otra época.

Además, vocalmente la actuación es titánica: esas notas altas cantadas a pleno pulmón no son nada fáciles de alcanzar, pero Miley, que parece cada vez más cómoda en su papel de rockera trasnochada, se merienda la canción con patatas, llegando a poner los pelos de punta sobre todo en su interpretación de las estrofas. La versión es tan buena que casi puede hacerte escuchar tremendo clásico como si fuera la primera vez, exactamente lo mismo que sucede al escuchar su adaptación de ‘Jolene’ de Dolly Parton.

Y la propia Miley parece estar orgullosa de su versión de ‘Heart of Glass’, pues no va a dejar que pase desapercibida -ni siquiera está subida a un canal oficial de Youtube- y ha confirmado su intención de publicarla en las plataformas de streaming. De hecho, ha dicho que «hoy» llegaría el tema a dichas plataformas, parece que con la portada que ilustra este post.