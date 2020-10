‘positions’ de Ariana Grande: ¿deliciosa en su aparente sencillez o demasiado conservadora?

Parte de la redacción evalúa ‘positions‘, el nuevo single de Ariana Grande. El álbum ‘positions’ sale el 30 de octubre y la imagen que veis es su portada.

«Quizás el mayor problema que tiene Ariana Grande ahora mismo es que esperamos mucho de ella. El nivel de exigencia es alto: queremos más y mejores hits. Las expectativas pueden afectar a ‘positions’; temo que pueda parecer poca cosa de entrada. Nada más lejos de la realidad. Es una canción muy bonita, deliciosa en su aparente sencillez. No es un tema que busque la espectacularidad, no contiene ganchos evidentes. Pero, déjenme caer en el tópico, es que el gancho es toda ella. ‘positions’ es elegantísima, recuerda al R’n’B sedoso de principios de los 90, destila mucha melancolía, ella canta precioso y el arreglo de cuerdas es casi perfecto. Y es tan corta que le das al repeat inmediatamente; un puente y un estribillo extra, por esta vez, no habría sobrado. La única pega que le pongo es el videoclip: Ariana, ¿eres la presidenta de EE.UU. y estás triste porque él no está? ¡Anda y que le den!» Mireia Pería

«En ‘positions’, Ariana Grande ofrece un aburrido doble sentido que puede ser interpretado desde un punto de vista feminista o desde un punto de vista sexual. Las «posiciones» de las que habla se dan en la cama… pero también en la cocina, y no es ella la que está ocupada amasando harina: en el vídeo es la mismísima presidenta de Estados Unidos, de la misma manera que, en la vida real, es una jefa de la industria del pop. A estas alturas este tipo de «inversiones» no quedan muy imaginativas: ¡hasta Meghan Trainor lo hizo con más gracia hace cinco años! Pero lo peor de ‘positions’ es que muestra a una Ariana con muy poco interés por llevar su sonido hacia adelante o hacia nuevos lugares, hasta el punto de que ‘positions’ suena prácticamente indistinguible de cortes de ‘Dangerous Woman‘ como ‘Sometimes’… o de cualquier tema perdido de Craig David. ¿Dónde está el «groove» de ‘Boyfriend? Para ser Ari la mayor abanderada del R&B-pop actual, ‘positions’ jamás da una idea de lo interesante e innovador que este género puede llegar a ser. Más bien al contrario». Jordi Bardají