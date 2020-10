Ariana Grande se atarea dirigiendo el país y cocinando en el vídeo de ‘positions’

Ariana Grande ha publicado su nuevo single ‘Positions’, que vuelve a ser una producción de su habitual Tommy Brown junto a LondonOnDaTrack y Mr. Franks. En el estilo trap-pop de ‘thank u, next‘ o ‘Boyfriend’, el tema cede su gancho a un extraño instrumento de cuerda pulsada y presenta suculentas armonías vocales en el estilo de Brandy.

El vídeo de ‘positions’ vuelve a estar dirigido por Dave Meyers pero no es surrealista como los de ‘no tears left to cry’ o ‘God is a woman’. En este caso, Ariana ocupa la Casa Blanca para convertirse en presidenta de Estados Unidos a la vez que asume tareas del hogar típicas como cocinar, sacar a los perros o meter la cabeza dentro del horno. El vídeo vuelve a ser una superproducción, si bien parece pensado para el lucimiento de ella en todo momento y nada más.

La cantante había anunciado, por sorpresa, que su nuevo trabajo discográfico vería la luz «este mes» de octubre, lo que significa que el lanzamiento ya solo podrá darse en una fecha, el viernes día 30 de octubre, a menos que haya algún cambio de última hora, como que decida publicarlo en jueves o el huracán Adele mueva ficha de alguna manera. El día 30 es la fecha a la que apunta la cuenta atrás en su página web.