Ariana Grande anuncia que saca disco este mes

Ariana Grande acaba de romper internet al revelar en Twitter que este mismo mes sacará un nuevo disco a la venta. Lo hará tan sólo un año después de arrasar con ‘thank u, next‘, y pese a que este salió tan solo unos meses después de ‘Sweetener‘ en 2018. Y todo ello a pesar de que nadie sabía qué iba a pasar lo que queda de este 2020 con los macrolanzamientos de Navidad, pues la situación de la industria es de absoluta incertidumbre: uno puede tener una promoción para la «nueva normalidad» planeada… que puede venirse abajo en cualquier momento por un nuevo rebrote de covid-19.

En todo caso, Ariana Grande no especifica cuándo saldrá su disco nuevo, y su mensaje simplemente es «no puedo esperar para daros mi álbum este mes», después, eso sí, de haber dejado caer varias veces este año que estaba grabando algo. ¿Esperamos disco para este día 16, más bien para la semana que viene o para la última del mes?

Este 2020, mientras dejaba caer pistas sobre este nuevo álbum que al fin se va a materializar, Ariana Grande ha ofrecido otros 2 hits al mundo: ‘Stuck With U’ con Justin Bieber y ‘Rain on Me’ con Lady Gaga, ambos por encima de los 300 millones de reproducciones en Spotify.

i can’t wait to give u my album this month

— Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020