Adele presentará Saturday Night Live el sábado

Si Ariana Grande ha «roto internet» esta última semana anunciando de la más absoluta nada que saca disco este mismo mes de octubre, ¿qué puede decirse que ha hecho Adele? La autora de ‘25‘ ha confirmado en sus redes que el próximo sábado 24 de octubre será la nueva anfitriona de Saturday Night Live. Ojo, Adele no actuará en Saturday Night Live -al menos, que se sepa- sino que se limitará a presentar el programa, como ella misma ha explicado en sus redes, pues la «performer» confirmada es H.E.R., artista que este año nos ha conmovido con su single anti-racista.

¿A cuenta de qué este «comeback» perpetrado en uno de los programas televisivos más vistos de Estados Unidos? El disco de Adele debe estar más cerca de lo que parece, ¿verdad? Por ahora esto es solo una conjetura: Adele no ha confirmado nada. Showbiz441, el portal de cultura pop del periodista Roger Friedman, sí apunta a que el nuevo álbum de la cantante británica saldría el 30 de octubre, a punto para Halloween y Navidad y para no dejar sin número 1 a ambos lados del Atlántico a Bruce Springsteen, cuyo ‘Letter to You’ sale el 23 de octubre. No tiene pruebas pero tampoco dudas.

Más esclarecedor parece un tuit de Ricky Reed, productor de artistas como Lizzo, Halsey o Leon Bridges, y quien, al mensaje de Adele, ha contestado: «¡vamos!» Reed no ha trabajado con Adele en ninguno de sus tres discos previos, por lo que de su mensaje se deduce que ha tenido algo que ver con lo que viene. ¿Afectará el lanzamiento de Adele, de confirmarse, al de Ariana?