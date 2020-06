Canción Del Día: ‘I Can’t Breathe’ es la escalofriante respuesta de H.E.R. a la crisis racista

Hoy 19 de junio es el día que Estados Unidos conmemora el fin de la esclavitud en Texas con una festividad llamada «Juneteenth» (un neologismo que combina las palabras «june» y «nineteenth») que es celebrada de manera no oficial en todo el país, ya que no es una festividad nacional (solo es oficial el mencionado estado). Con motivo de esta celebración, multitud de artistas afroamericanos publican hoy nuevos trabajos, y la playlist New Music Friday de Spotify ocupa todo su espacio hoy con los nuevos lanzamientos de Teyana Taylor, Black Eyed Peas, H.E.R, Alicia Keys, Swae Lee, Noname y un largo etcétera.

Algunas de estas canciones ven la luz como apoyo o respuesta al levantamiento antirracista surgido en las calles de Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd y otros ciudadanos afroamericanos a manos de la policía blanca, y la destacada en primerísimo plano por la mencionada playlist de Spotify se titula ‘I Can’t Breathe’, como las últimas palabras expresadas por Floyd antes de morir.

H.E.R. firma este escalofriante medio tiempo que concluye con un discurso reivindicativo contra el racismo. La primera parte expresa las mismas preocupaciones que tantos artistas han han plasmado en sus letras en tiempos recientes: «no tenemos los mismos derechos, ¿qué es una pistola para un hombre que se rinde? ¿cuándo se atreverá alguien a defenderla?» o «¿por qué juzgamos a la gente en base a su color de piel? El sistema está hecho para convertirnos en enemigos». En la segunda encontramos ese discurso que no deja títere con cabeza al mencionar el «genocidio» americano, la manipulación de los medios, las manifestaciones pacíficas interrumpidas por la violencia policial o los microrracismos. Tras H.E.R., un arreglo de cuerdas y unos coros ambientan la canción para poner los pelos de punta.