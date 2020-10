Miley Cyrus deja de piedra versionando ‘Zombie’, ‘Boys Don’t Cry’ y ‘Communication’

Mientras ‘Midnight Sky‘ se mantiene en las listas internacionales -esta semana sube al puesto 6 en Reino Unido y reentra al top 100 en España-, Miley Cyrus ha colocado en el top 40 británico su versión de ‘Heart of Glass’ de Blondie. Como comentaba nuestro compañero Jordi Bardají, la cantante es un hacha haciendo versiones.

Venida arriba por este mismo motivo, Miley Cyrus era «trending topic» este fin de semana por un pequeño concierto en el que aparte de cantar ‘Midnight Sky’ interpretaba nuevas versiones de ‘Zombie’ de Cranberries, en una versión que habría alucinado por su ímpetu a la mismísima Dolores O’Riordan, ‘Boys Don’t Cry’ de The Cure, y para sorpresa del mundo, una canción bastante desconocida de los Cardigans. Y no, Peter Svensson ha podido escribir para The Weeknd y Ariana Grande, pero nunca para Miley.

Como parte del evento «Save Our Stages Fest» en el que también colaboraban Foo Fighters o The Roots, la cantante ha decidido interpretar la canción que abría ‘Long Gone Before Daylight‘, el álbum de los Cardigans que salió 5 años después de ‘Gran Turismo’, siendo un éxito ya solo en Suecia. ‘Communication’ fue el 4º single de aquel álbum, si bien siempre ha sido una composición favorita de la banda y de sus fans más acérrimos. ¿Alguien vio esto venir? Como se comenta en nuestro foro de Miley Cyrus, no puede haber mejor manera de calentar la campaña de su nuevo álbum tras la decepción que supuso el disco anterior.