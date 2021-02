Dua Lipa se supera cuando menos lo esperas con su nuevo vídeo

Como hemos comentado, hoy viernes ve la luz la esperada reedición de ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa que incluye varios temas inéditos. Uno de ellos es ‘We’re Good’, elegido como single oficial de este re-lanzamiento. El tema, que fusiona pop con un ritmo de trap y unas guitarras de inspiración reggae, es pegadizo, y aunque es obvio por qué no encajaba del todo en el álbum original, encierra sus posibilidades.

Dua lo sabe y, dispuesta a ser la reina de 2021 como ya lo fue de 2020, no ha sacado un videoclip cualquiera para ‘We’re Good’, sino uno que se cuela directamente en la lista de los mejores de su carrera. Quizá no era demasiado difícil porque hasta ‘New Rules’ los vídeos de Dua no empezaron a molar y ni siquiera el de ‘Don’t Start Now’ era bueno, pero el de ‘We’re Good’ es otra cosa.

Llevando más lejos si cabe el concepto de «nostalgia» de su segundo disco, y cuando digo lejos digo mucho más atrás de los años 80, en concreto a principios del siglo XX, Dua interpreta en el vídeo de ‘We’re Good’ a la cantante de un grupo de jazz que toca en el interior de un sofisticado restaurante de lujo. Sin embargo, la protagonista de la historia del vídeo no es ella, sino una simpática langosta que ve a sus compañeras de pecera ser convertidas en la cena de la velada, una a una. Un cambio de perspectiva que el vídeo explora a lo grande.