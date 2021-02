Escucha lo nuevo de Alizzz, Django Django, Sia, Hermanos Cubero con Christina Rosenvinge…

Hoy viernes 12 de febrero llega al mercado la reedición de ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa, que incluye el single ‘We’re Good’, y también el disco de la película ‘Music’ de Sia. Otros lanzamientos de formato largo o corto destacados de la semana son los nuevos álbumes de Django Django, que acabamos de reseñar; slowthai, que puedes comentar en nuestros foros; Clap Your Hands Say Yeah!, Pale Waves, Robin Thicke o el EP de Rita Ora con Imanbek. También llega a las plataformas de streaming el audio del concierto que Amy Winehouse ofreció en el Shepherd’s Bush Empire de Londres en 2007, que ya había salido en DVD.

El single que abre nuestra playlist de novedades es ‘Ya no siento nada’ de Alizzz, que sigue la línea de ‘Todo me sabe a poco’ y ‘El encuentro’ con Amaia, y al que siguen temas destacados de Roosevelt, Las Dianas, Danny L Harle o la incursión folclórica de Christina Rosenvinge en ‘Rama’, de mano de los Hermanos Cubero, que precisamente acaban de colaborar con la autora de ‘Pero no pasa nada‘. Aunque la sorpresa del día la puede dar el remix locatis de ‘Friday’ de Rebecca Black con 3OH3!, Big Freedia y Dorian Electra. El tema original ha cumplido 10 años de existencia esta semana.

Aparte de la nueva versión de ‘Love Story’ de Taylor Swift que también puede escucharse desde hoy, puedes escuchar también en nuestra playlist de novedades las nuevas propuestas de Ferran Palau, Buscabulla, Eddy de Pretto, Mia Doi Todd con Laraaji, Escuelas Pías, Vega Almohalla, Karol G, Anuel AA y J Balvin, Kelly Rowland o las dos propuestas de Blas Cantó para representar a España en Eurovisión. Si pensabas que esta era la peor noticia musical de la semana, espera porque a P!nk se le ha ocurrido sacar canción con su hija.