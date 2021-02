Taylor Swift estrena ‘Love Story’ y detalla la versión regrabada de su álbum ‘Fearless’

Taylor Swift ha anunciado la versión regrabada de su segundo álbum, ‘Fearless‘. El disco, titulado ‘Fearless (Taylor’s Version)’, se compondrá de 26 canciones en total, incluidas 6 inéditas. El primer avance, ‘Love Story (Taylor’s Version)’, ya puede escucharse y es fiel a la grabación original, y el disco sale el 9 de abril, según las mayúsculas destacadas por la artista en su reciente comunicado, al modo de un mensaje encubierto.

Un adelanto de la versión ya había sido avanzado en un anuncio. En ese momento, Taylor aseguraba que las regrabaciones «no estaban listas» pero que estaba «trabajando duro» para que llegaran «pronto» a sus seguidores. Debajo de estas líneas encontraréis el tracklist de ‘Fearless (Taylor’s Version)’ disponible en la web de la artista.

Taylor había confirmado su plan de regrabar todos y cada uno sus álbumes publicados en Big Machine, de su debut a ‘reputation‘, por lo que queda descartado que la cantante pudiera haber decidido regrabar las más lucrativas y olvidarse del resto, lo cual era improbable dado lo celosa que es de su trabajo; o incluso planear algún tipo de lanzamiento en serie y dividido por temáticas.

Por otro lado, Taylor sigue triunfando con ‘evermore‘ y ‘folklore‘, top 7 y top 20 en el Billboard, respectivamente. De confirmarse la llegada de las regrabaciones, Taylor volvería a solapar una etapa discográfica con otra como ya ha pasado con los dos discos mencionados. Sin duda, se percibe a la artista comprometida con ofrecer contenido nuevo continuamente debido a la ausencia de conciertos. ¿Quién sabe qué disco habría sacado Taylror después de ‘Lover’ de no haber habido confinamiento?

1. Fearless (Taylor’s Version)

2. Fifteen (Taylor’s Version)

3. Love Story (Taylor’s Version)

4. Hey Stephen (Taylor’s Version)

5. White Horse (Taylor’s Version)

6. You Belong With Me (Taylor’s Version)

7. Breathe (feat. Colbie Caillat) (Taylor’s Version)

8. Tell Me Why (Taylor’s Version)

9. You’re Not Sorry (Taylor’s Version)

10. The Way I Loved You (Taylor’s Version)

11. Forever & Always (Taylor’s Version)

12. The Best Day (Taylor’s Version)

13. Change (Taylor’s Version)

14. Jump Then Fall (Taylor’s Version)

15. Untouchable (Taylor’s Version)

16. Forever & Always (Piano Version) (Taylor’s Version)

17. Come In With The Rain (Taylor’s Version)

18. Superstar (Taylor’s Version)

19. The Other Side Of The Door (Taylor’s Version)

20. Today Was A Fairytale (Taylor’s Version)

21. Bonus Track 1 (From The Vault)

22. Bonus Track 2 (From The Vault)

23. Bonus Track 3 (From The Vault)

24. Bonus Track 4 (From The Vault)

25. Bonus Track 5 (From The Vault)

26. Bonus Track 6 (From The Vault)