‘Leave the Door Open’ de Silk Sonic: ¿un clásico o una ocasión perdida?

La redacción de JENESAISPOP os ofrece una opinión a favor y otra en contra de ‘Leave the Door Open’, la unión de Bruno Mars con Anderson .Paak, en la que remiten a los tiempos de Jackson 5 y sellos como Motown. Como os contamos hace unos días, habrá disco conjunto firmado como Silk Sonic.

‘Leave the Door Open’ de Bruno Mars y Anderson .Paak es un ejercicio de estilo retro muy mono y que no molesta… de música de fondo. Pero no aporta nada. Es intrascendente, no emociona y resulta demasiado mimético. Es más, hacia el final, tanta intensidad soul impostada llega a irritar levemente. Ay, ¡tanto talento desaprovechado!». Mireia Pería.

«Bruno Mars y Anderson .Paak giraron juntos hace unos años, y se rumoreó que habían grabado algo, pero es ahora cuando hay algo real a lo que atenerse. Y estamos de enhorabuena por varias razones: primero, porque no son un par de canciones sino un álbum completo, y segundo, porque este primer single que han compartido está muy bien. La banda resultante es Silk Sonic (que inevitablemente nos recuerda a otra unión de fuerzas, la de Diplo y Mark Ronson en Silk City), y en ‘Leave the Door Open’ combinan muy bien los versos de Anderson y la entrada de Bruno para anunciar el estribillo, donde lo retro podría alcanzar un punto casi-paródico pero no, porque esos coros funcionan estupendamente. ¡Compro!». Pablo N. Tocino.

