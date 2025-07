‘Shook’, el bop de Sugababes que rima Madonna con Nirvana

Las Sugababes más queridas por todo el mundo, Mutya Buena, Keisha Buchanan, y Siobhán Donaghy, están decididas a venirse con todo. Este año habían publicado ya un tema llamado ‘Jungle’, un baladón R&B titulado ‘Weeds’ y ahora acaban de sacar un ‘Shook’ que resulta el mejor corte de los tres. Es nuestra decidida Canción del Día hoy.

Amparada en la vena electropop que en parte identificó a Sugababes -en nuestro foro el usuario Me_Adri ya lo ha tildado «el Push the Button de 2025»-, la producción mejora bastante lo visto en ‘Jungle’.

Cabe preguntarse si el añadido de Big Softy como co-productor ha sentado bien a este tema en particular, pues suena algo menos maquetero que el trabajo de Jon Shave en solitario. Este aparece como productor en los tres temas que llevamos hasta ahora, pero solo en ‘Shook’ comparte créditos de un tema que, en todo caso, si vibra, es por la melodía de Mutya Keisha Siobhán.

Por lo demás, ‘Shook’ no tiene más objeto que convertirse en uno de los bangers del verano, como mínimo para todo nostálgico que disfrutara de Sugababes en los años 2000. Es un tema de apareamiento en la discoteca, porque «todo el mundo me aburre a los 20 segundos» pero da con alguien que tiene algo… I’m shook!

Acaso su mayor rareza puede ser ese segundo verso, una verdadera fumada, literal, en el que riman Nirvana con «marihuana» y también con Madonna: «do you wanna dance to Madonna? / Hold my hand, let’s reach for Nirvana». Una bobada, entonada en éxtasis, que da personalidad a la que suele ser la estrofa más olvidable de una canción pop.



