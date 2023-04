Kim Petras continúa con su carrera después del éxito descomunal de ‘Unholy’ y lanza un nuevo single con evidente construcción de hit. ‘Alone’ se basa en un sample nada disimulado de ‘Better Off Alone‘ de Alice Deejay, uno de los éxitos dance más reconocibles de la historia.

Para asegurarse el éxito de ‘Alone’, Petras se acompaña en el tema por la todoterreno Nicki Minaj, que deja otro de sus versos sexuales y empoderados. El truco de ‘Alone’ -aparte de Nicki- es que renuncia a apoyarse en una base discotequera: la melodía instrumental de ‘Better Off Alone’ crea la expectación de subidón, pero en realidad el beat se mantiene en un tempo de trap-pop en todo momento. De hecho, ‘Alone’ trae ecos a ‘Clarity‘, el disco de Petras de 2019.

Naturalmente, ‘Alone’ no es la primera canción de la historia que se apoya en un sample de ‘Better Off Alone’. Ni siquiera es la primera del último mes: el pasado 17 de marzo llegó plataformas otro single que samplea el clásico trance de 1999, ‘Crying on the Dancefloor’ de Sam Feldt. También David Guetta o Whiz Khalifa lo han sampleado en el pasado.

‘Alone’ puede dar un empujón en las listas tanto a Kim Petras como a Nicki. En el caso de Kim, sus últimos singles, ‘brrr’ y ‘If Jesus Was a Rockstar’, han pasado totalmente sin pena ni gloria pese al tirón de ‘Unholy’. En el caso de Nicki, su single ‘Red Ruby Da Sleaze’ ha funcionado peor de lo esperado, sobre todo después de la repercusión alcanzada por ‘Super Freaky Girl‘.

Por otro lado, ‘Alone’ es solo la enésima colaboración tanto para Kim, que recientemente se subía a un extraño remix de ‘Made You Look’ de Meghan Trainor, como de Nicki, que acaba de lanzar un single con la rapera de moda, Ice Spice.