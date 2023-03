Calvin Harris y Ellie Goulding lanzaban el pasado viernes la dosmilera ‘Miracles’, su tercera colaboración después de ‘Outside’ y ‘I Need Your Love’. El nuevo single llega tras el lanzamiento de ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ por parte de Harris y de una serie de adelantos del próximo disco de Goulding, disponible el próximo 7 de abril bajo el título de ‘Higher Than Heaven’.

‘Miracle’ trae de vuelta la fiesta de principios de siglo, con un estribillo tremendamente pegadizo que no puede faltar en ninguna rave que se preste («Are you too cynical / To believe in a miracle»). Los ritmos, inspirados por el trance y el house de finales de los 90 y principios de los 2000, han conquistado hasta al productor del momento, Bizarrap. Este ha dejado un austero comentario en Youtube expresando lo que piensa sobre el tema: «muy bueno», ha escrito el argentino.

En cuanto al aspecto revival de ‘Miracle’, Harris ha contado que cuando empezó a hacer música cogía elementos del trance y los ponía «en un nuevo contexto». Sin embargo, para este nuevo tema ha intentado directamente «recrear algo que podría ser de aquella época». ‘Miracle’ se encuentra en estos momentos en el número 4 del Top 50 Reino Unido en Spotify, y puede optar a debutar en el número 1 en listas oficiales, dado el gusto de los británicos por este tipo de sonido.

