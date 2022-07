‘Easy Lover’ de Ellie Goulding, entre el trallazo y la parodia

Ellie Goulding ha estrenado esta semana un single llamado ‘Easy Lover’, en el que ha invitado a Big Sean a cantar la segunda estrofa. Se trata del avance que nos llevará hacia su 5º disco, el primero desde ‘Brightest Blue‘, que salvó los muebles en 2020 por su recopilación de singles ajenos al disco a modo de bonus tracks (al CD2 se añadieron temas con Diplo y Swae Lee, Juice WRLD y Lauv, entre otros).

El nuevo tema se asienta en una base ochentera como las que tantas alegrías han dado recientemente a The Weekend (o antes a la propia Goulding), y tiene su pegada. Su abrasiva producción nos hace pensar en bandas sonoras de mediados de los 80, tipo John Hughes.

También tiene su aquel el mensaje sobre lo que es “ser fácil”. Hay un momento en que Big Sean ironiza sobre ello: “Ya sé que dicen que todo lo fácil no merece la pena / y todo lo que vale la pena no va a ser fácil”. Entonces continúa: “cometí errores que no puedes decir que repitiera, y no estaría aquí si no te necesitara”.

Ellie Goulding ha explicado que escribió este tema junto a Julia Michaels sobre «la vieja historia de enamorarse de alguien genial y guapo que no siente lo mismo por ti» y sobre «volver una y otra vez a una persona peligrosa para sentirme viva, y a pesar de que sabes que ha hecho daño a otras personas antes que a ti».

Dejando de lado el chiste «fácil» sobre si la canción es «fácil» a su vez, ‘Easy Lover’ tiene uno de esos vídeos que restan más que suman a la canción. En el videoclip vemos a Ellie Goulding disfrazada, interpretando varios personajes, en lo que desconocemos si es una metáfora de su propia evolución musical a lo largo de los años. La cantante se cuelga la guitarra eléctrica que en el estudio ha tocado el productor Greg Kurstin según revelan los créditos de Tidal, pero que casi no suena, mientras el mundo se pregunta por qué no ha sacado partido de esta eufórica producción con algo un poco más divertido y veraniego, y menos extraño.