Calvin Harris publica nuevo disco en un mercado (prácticamente) saturado de sonidos disco y funk propuestos por artistas como Dua Lipa, The Weeknd, Lizzo, Silk Sonic o, recientemente, Beyoncé. Sin ir más lejos, DJ Khaled acaba de rescatar el estribillo más popular de los Bee Gees en su último single con la compañía de Drake y Lil Baby… aunque mejor fingir que no existe. Sin embargo, Calvin sigue proponiendo el sonido más tropical y relajado de todos, tanto que puede parecer inofensivo cuando, en realidad, es también el más sofisticado. Aunque la horrible portada de este ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ prometa lo contrario.

En 2018, Calvin explicó por qué ya no hacía EDM. Unos años después se desdijo con un single que sonaba a 2010 para mal, y desde entonces, ha colaborado con artistas como Tom Grennan o Rag ‘N Bone Man. Sin embargo, su nuevo disco es una continuación del anterior, en el que exploraba los sonidos del post-disco y el boogie de los 80 para poner banda sonora a los atardeceres de verano. No es mejor que el primero, pero se le queda cerca gracias a la calidad de las producciones y a las contribuciones de los artistas invitados.

Realmente no hay ningún artista ahora mismo en el mainstream que haga exactamente este sonido tan bien como Calvin. Y este volumen 2 de ‘Funk Wav Bounces’ lo vuelve a demostrar. ‘Potion‘, el primer single, parece haber decepcionado a quienes esperaban otro bombazo de Dua Lipa. Sin embargo, en su sonido de chill disco relajado emerge uno de los estribillos más carismáticos que Dua ha entonado en tiempos recientes, en el que la británica describe la elaboración de su «pócima» romántica y sexual.

De los riegos tomados por Calvin en ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ surgen otros dos singles estupendos que sonarán en bucle este verano. En primer lugar, el disco progresivo de ‘Stay with Me‘ maravilla con su fiesta de maracas, el estribillo hablado de Halsey, las agradecidas partes vocales de Justin Timberlake y Pharrell Williams, y una segunda parte que eleva la primera hasta la estratosfera. Estas dos partes deberían sonar juntas en una única pista en las plataformas digitales, no divididas. Por otro lado, ‘New to You’ hace refulgir a Normani y a Tinashe en medio de un épico arreglo de cuerdas sintetizadas que remite tanto a los Bee Gees como al brit-pop de los 90, por raro que suene.

¿Hay más? Sí, el yacht-rock de ‘Obsessed‘ da una nueva pista de las varias incursiones que ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ realiza hacia este sonido. En este tema, Charlie Puth se pone el disfraz de Michael McDonald en el plano vocal para entonar uno de los estribillos más absolutamente adorables que se la han escuchado, dedicado a una chica que no le da bola. La rapera jamaicana Shenseea interpreta a este personaje que cura el desamor con bolsos caros y marihuana. Otro single que vale mucho la pena.

En ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ no hay singles tan evidentes más allá de los mencionados, pero sí varios «growers» que se revelan con las escuchas. El tono de 21 Savage en ‘New Money’ parece demasiado apático al principio, pero se vuelve adictivo en otra producción de yacht-rock con guitarras eléctricas. En el mismo espacio sonoro, ‘Nothing More to Say’ contiene unas de las melodías más bonitas del disco, y solo 6LACK podía hacerla sonar de la manera en que lo hace gracias a su agradable timbre.

Otros momentos de ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ no se sostienen tanto. ‘Woman of the Year’ no termina de aprovechar el tirón de sus artistas invitadas, estas son, Shefflon Don, Chlöe y Coi Leray. Tampoco Jorja Smith se queda con una de las canciones más memorables del disco y ‘Somebody Else’ se aproxima demasiado a la funcionalidad de la música de fondo… El tramo final, con aportaciones de Snoop Dogg o Pharrell Williams, tampoco es el más potente que cabe esperar.

Por las razones expuestas, el segundo volumen de ‘Funk Wav Bounces’ no supera al primero. Sin embargo, tampoco es ese trabajo vacío de alma e interés al que algunos están apuntando. Es un disco relajado, pero no holgazán. Calvin sabe lo que hace y vuelve a entregar un trabajo lleno de producciones veraniegas y sofisticadas con las que pasar un buen rato.