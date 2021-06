Calvin Harris decepciona con su regreso a 2010 en ‘By Your Side’

Entre las novedades de la semana, un nuevo single de Calvin Harris, el primero que saca en casi un año y por tanto un regreso en toda regla. Entendemos que la primera pista de lo que esté por venir en su carrera discográfica.

Sin embargo, ‘By Your Side’ es una canción difícil de situar en el tiempo. Aunque situada ya entre las 40 canciones más populares de Reino Unido y quizá un nuevo éxito para sus arcas, la producción no tiene nada que ver con la sofisticación que encontramos en su disco ‘Funk Wav Bounces Vol. 1‘, ni tampoco con los beats noventeros que le hicieron triunfar hace un par de años en compañía de dos gigantes como Dua Lipa y Sam Smith. ‘By Your Side’ nos lleva en cambio a los tiempos lejanos de ’18 Months’ que sí nos lo dieron todo en su momento… ¿Pero no es demasiado pronto para un revival? ¿Tan desesperados parecemos por el cierre de los clubs desde hace más de un año debido a la pandemia?

Con una línea de guitarra que hasta nos hace pensar en algo peor, David Guetta con Black Eyed Peas en 2009; y la participación vocal de Tom Grennan, un cantante de considerable éxito en Reino Unido gracias sobre todo al calado de ‘Little Bit of Love‘; ‘By Your Side’ suena como algo que Calvin Harris hubiera podido escribir dormido en octubre de 2012. Si no se entiende nada ya de por sí, atención al dato: coescribe Theo Hutchcraft de HURTS.



