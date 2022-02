Kim Petras parece querer irse de fiesta con Paris Hilton y Britney Spears en ‘Slut Pop’

‘Slut Pop’ no es el nombre de un nuevo género que todos necesitamos, sino que es el título del último EP de Kim Petras. La cantante alemana acaba de publicar un mini disco que una vez escuchado de arriba a abajo, deja los altavoces con necesidad de un descanso porque la Petras no da tregua. El trabajo es una delicia pop para los amantes de los 2000, pareciendo que estemos de fiesta con Paris Hilton y Nicole Richie en el 2006 si cerramos los ojos.

El EP es una completa liberación sexual de la artista. Todas las canciones tratan el sexo de la manera más explícita, y acompañado del sonido duro y oscuro de sus temas, uno no puede hacer otra cosa más que rendirse al deseo carnal.

‘Treat Me Like A Slut’ es el segundo tema del disco y hoy nuestra canción del día. Al escucharla, es inevitable acordarse del ‘Blackout’ de Britney Spears, con el que no solo comparte sonidos muy parecidos, sino que tambié transmiten la misma sensación de poder, agresividad, sensualidad y oscuridad. De hecho, parece que Danja se ha apoderado del cuerpo de Dr Luke a la hora de producir este álbum. La voz de Kim parece sacada de cualquiera de las canciones de ‘Blackout’, pero también recuerda a ‘Daddy AF’, una de las canciones más eróticas de su amiga Slayyyter. En realidad, Slayyyter tiene un genial y divertidísimo remix de la canción ‘Gimme More’ que podría ser la semilla del álbum de Petras.

Del resto de canciones, casi todas son remarcables. ‘Slut Pop’, el tema que da nombre al disco, es un claro homenaje a Daft Punk. La base de ‘Throat Goat’ trae a la memoria ‘I am The Stripclub’ de Iggy Azalea, y todas las canciones agradecen estar en inglés por no pasar un momento incómodo si las escuchamos con nuestros padres delante.

Las melodías de ‘XXX’ y ‘Superpower Bitch’, por ejemplo, están adornadas de gemidos de la cantante, que no se corta ni un pelo. Además, exceptuando la última pista, ninguna canción supera los dos minutos y medio y los temas están hilados ininterrumpidamente, lo que las hace perfectas para reproducirlas una detrás de otra en una fiesta.