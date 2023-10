PinkPantheress es «capaz de amar» en su canción más guitarrera

PinkPantheress ha sido durante los últimos años una de las revelaciones del pop internacional. Su mixtape de 2021, ‘To Hell With It‘, amparada en unas brevísimas producciones de drum&bass y UK Garage, estuvo entre los mejores discos de 2021.

Ahora ha anunciado el que va a considerarse su disco de debut, a pesar de que ya no la consideremos una debutante. ‘Heaven Knows’ saldrá el día 10 de noviembre, esto es, en menos de un mes, e incluirá dos canciones que ya conocíamos, ‘Boy’s a Liar, Pt 2‘ junto a Ice Spice; el hit actual ‘Mosquito’; y una nueva canción que se ha publicado este viernes y que responde al nombre de ‘Capable of Love’.

‘Capable of Love’, la Canción Del Día de hoy, es la grabación de mayor duración publicada por Vicky Beverly Walker, pues se acerca a los cuatro minutos de duración. En este espacio, a PinkPantheress le da tiempo de entregar una enriquecedora mezcla de ritmos de UK garage y sonoridades típicas del pop-rock y el grunge, pues el sonido de guitarras distorsionadas tiene especial protagonismo dentro de la grabación. En la letra, PinkPantheress habla de un enamoramiento que le tiene «una semana sin dormir».

Se ha publicado también un videoclip que puedes ver bajo estas líneas, dirigido por Aidan Zamiri en blanco y negro. En el mismo vemos a PinkPantheress arrastrando una maleta por el campo, y deshaciéndose de objetos y lastres a través de un hoyo. Al final del vídeo, tendrá que tomar una elección sobre su destino, y el título del álbum queda justificado.

Entre las colaboraciones de ‘Heaven Knows’, habrá nombres de viejos conocidos como Greg Kurstin, Mura Masa y Danny L Harle, así como Count Baldor, Phil y Cash Cobain. El disco tratará sobre «el dolor por una pérdida, pero sobre estar en paz contigo misma en tu soledad. Un viaje del infierno al purgatorio, pero en el que estás bien estando ahí». A través de Apple Music, sabemos que el disco tendrá 13 pistas y que los 3 singles ocuparán los siguientes lugares (el resto de pistas no se conoce aún):

3.-Mosquito

12.-Capable of Love

13.-Boy’s a Liar Pt 2