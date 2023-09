PinkPantheress está enamorada del dinero en ‘Mosquito’

PinkPantheress, la cantante británica curtida en TikTok que ha vuelto a poner de moda los ritmos garage y las canciones de 2 minutos o menos, ganadora del BBC Sound of 2022, vuelve con nuevo single. ‘Mosquito’ es presumiblemente el primer adelanto de su debut largo oficial.

Aún co-producida por Greg Kurstin, aliado de un sinfín de estrellas internacionales, de Harry Styles a Kelly Clarkson, ‘Mosquito’ conserva la gracia de las mejores canciones de PinkPantheress. De hecho, ella dice que es su favorita de todas las que ha escrito. Es la Canción Del Día de hoy.

Con una duración de 2 minutos y 26 segundos, ‘Mosquito’ es una de las canciones más largas firmadas por PinkPantheress (la de mayor duración es ‘Take Me Home’, que dura 3 minutos y 20 segundos). En ‘Mosquito’, a PinkPantheress ese tiempo le basta y sobra para entregar una simpática producción que alterna el sonido de una guitarra acústica con fantasías de producción varias, incluidos unos silbidos.

Ese es el envoltorio de ‘Mosquito’. En el interior de la composición encontramos una de esas melodías melancólicas que tanto gustan a la autora de ‘Boy’s a liar’ o ‘Just for Me’. Aunque la canción a la que más se parece, por sonido, es ‘Passion’.

Curiosamente, ‘Mosquito’ no habla de ningún desamor, sino de la relación de PinkPantheress con el dinero. Canta que despilfarra de tal manera que no entiende «qué ha pasado conmigo». Es lo que tiene hacerte de oro gracias a tu trabajo. Pero ella lleva su relación con la moneda a un punto de obsesión: «He soñado que estaba muerta y solo me importaba porque me separaba de ti». Ya tenemos algo en común.