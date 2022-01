PinkPantheress gana el premio BBC Sound 2022

PinkPantheress, el fenómeno de TikTok, ha ganado el premio de BBC Sound 2022, convirtiéndose en una de las nuevas promesas del pop en Reino Unido. Otros artistas que han recibido este premio anteriormente han sido Adele, Sam Smith, Ellie Goulding, HAIM o Sigrid.

La cantante británica, de tan solo 20 años, comenzó a lanzar sus canciones de corta duración el año pasado y rápidamente se hicieron virales en el mundo tiktoker. Empezó publicando fragmentos de su música de 12 segundos en TikTok en enero, usando la aplicación como foro para decidir qué canciones completar. Una de esas pistas, ‘Pain’, basada en un sample de ‘Flowers’ de Sweet Female Attitude, se volvió viral y, en su versión final, terminó en el puesto 35 en el chart de singles del Reino Unido.

En agosto consiguió posicionar su single debut ‘Pain’ y ‘Just For Me’ en el Top 40, y hace unos meses, Coldplay hizo una versión de esta última canción en Radio 1’s Live Lounge. Chris Martin decía “estar aprendiendo de PinkPantheress, que es genial, con talento y maravillosa”.

PinkPantheress, que se resiste a revelar su nombre real y que hasta hace poco no mostraba su rostro en redes, trabaja bajo su nick de TikTok en medio de un aura de misterio. Lo poco que se sabe es que es originaria de la ciudad de Bath y actualmente vive en Londres, donde estudia cinematografía.

Tras su éxito viral firmó con Parlophone Records y en octubre del año pasado lanzó su mixtape debut ‘to hell with it’, mezclando sus primeras producciones caseras con nuevo material grabado en el estudio.