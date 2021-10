Coldplay hacen suyo uno de los pequeños hits de PinkPantheress

Coldplay ha actuado en el Live Lounge de la BBC Radio 1, interpretando sus últimos hits ‘My Universe’ (en el que colaboran BTS) y ‘Human Heart’, que forman parte de su último disco ‘Music of the Sheres’. También ha interpretado la mítica ‘The Scientist’ y ha versionado la canción ‘Just For Me’ de PinkPantheress.

En esta ocasión, el grupo la interpretado en acústico contando únicamente con la presencia de dos pianos, una guitarra y un bajo, algo que contrasta con la versión original. Cantándola en un ritmo mucho más lento que PinkPantheress, Coldplay alarga la canción de menos de dos minutos hasta llegar casi a los cuatro, ya que le añade un final instrumental repitiendo el verso del coro «Do you wipe them just for me?».

“He estado aprendiendo sobre PinkPantheress, ella es genial, talentosa y maravillosa”, así habla Chris Martin para la BBC radio de la artista británica. “Es una canción brillante. Es emocionante ver lo que hace”, añade.

“Just For Me” se publicaba en agosto de este año y pronto arrasaba en TikTok, donde ya la han usado para más de dos millones de vídeos.

PinkPantheress, de tan sólo 20 años, ha estrenado su álbum debut ‘to hell with it’ hace apenas dos semanas. Diez canciones en las que se incluyen sus hits ‘…Pain’, ‘Just For Me’, ‘Passion’ y ‘Break it off’ en forma de bonus track.