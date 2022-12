PinkPantheress sublima su sonido en la adictiva ‘Boy’s a liar’

Entre las artistas que pasarán a otra liga en 2023 se encuentra definitivamente PinkPantheress, convertida en un icono del momento gracias a sus hits virales en TikTok, como ‘Break it Off’ o ‘Pain’, y a su recuperación del jungle y el drum ‘n bass de los noventa, en canciones que son adictivas cápsulas de 2 minutos.

Después de su mixtape de debut ‘to hell with it‘, que incluye las indispensables ‘Just for me’ y ‘I must apologise’, PinkPantheress prepara su debut verdadero. De este trabajo se conocen ya dos adelantos, ‘Do you miss me?’ y ‘Boy’s a liar’. El primero está producido por KAYTRANADA y el segundo por Mura Masa, y es la Canción Del Día de hoy.

PinkPantheress y Mura Masa ya trabajaron juntos en ‘Just for me’ y ‘Boy’s a liar’ es otra adición al repertorio de clásicos de la artista británica. Musicalmente se aleja del breakbeat y se asienta en un sonido más próximo al house-pop, pero el tacto melódico de PinkPantheress sigue presente en el modo en que ‘Boy’s a liar’ hace de cada melodía un gancho perfecto, del estribillo «the boy’s a liar, the boy’s a player» hasta esos posteriores «good enough, good enough» que elevan la canción a otro lugar. ‘Boy’s a liar’ es otro ejemplo del pop destilado de la «pantera rosa».

‘Boy’s a liar’ también es una creación conjunta de PP y Mura Masa, como cuenta la propia artista: «queríamos crear un tema divertido sobre un tema que suele darse en esta época del año, que los chicos son unos MENTIROSOS». ‘Boy’s a Liar’ habla sobre un chico que solo quiere a PP por su físico, pero que le hace pensar lo contrario: «¿me quisiste alguna vez? ¿Fui suficiente para ti?» En ‘Boy’s a liar’, PinkPantheress convierte el despecho en perfección pop.



