Parece obligatorio para hablar de ‘Crash’ hablar de que es el último disco de Charli XCX para Warner, de la depresión que ha sufrido este año, de sus innecesarias justificaciones de casi todo lo que hace a través de las redes sociales… Honestamente creo que este nuevo álbum de Charli XCX no será recordado por nada de eso, sino porque a la cantante no se le agota ni mucho menos su sensibilidad para el mejor pop posible, cuando va ya por su 5º álbum, el 7º si contamos sus últimas mixtapes, que fueron tan fundamentales en su carrera como ‘Number 1 Angel‘ y ‘Pop 2‘.

Un día se nos ocurrió hacer una playlist de hits de Charli XCX después de ‘Boom Clap’, su pelotazo para la banda sonora de ‘Bajo la misma estrella’, ¿pero cuántos van desde aquel 2017? Aquello fue antes de ‘1999’, de ‘Blame It On Your Love’, de su mejor disco ‘Charli’, de la nominación al Mercury por ‘how i’m feeling now‘, y de todos los singles de presentación de este nuevo álbum… Parece que no hay «estado» de gracia para Charli XCX, porque ella «es» el estado de gracia en sí misma.

En diferentes momentos de la preparación de ‘Crash’, la cantante ha llamado a este disco «su álbum Janet», un «punto de inflexión en su carrera» y su «álbum más pop». Esto último es lo más acertado, en seria competencia con ‘Sucker’, pues el R&B ochentero parece una influencia determinante en canciones como ‘Baby’ o la propia ‘Crash’, pero después se ha dejado empapar de más cosas, y lo que trasciende es lo bien que se desenvuelve en diferentes terrenos.

El gran hit que va a dejarle este disco parece ‘Beg for You’ junto a Rina Sawayama, a su vez el mayor éxito de la carrera de esta, a través de la reivindicación de ‘Cry for You’ de September. Charlotte Aitchison siempre se ha desenvuelto especialmente bien entre beats 90’s y lo vemos tanto en este nuevo top 40 como en otra de las grabaciones nuevas, ‘Used to Know Me’, en la que samplea el archiconocido ‘Show Me Love’ de Robin S.

Por supuesto ella no se iba a quedar ahí por mucho que la tentaran. Ya en el adelanto ‘New Shapes’ con sus amigas Christine and the Queens y Caroline Polachek -quién mejor para hablar de «nuevas formas»- hablaba sobre su capacidad de reinvención («no sé por qué pero tengo una tendencia a huir», dice la letra), y eso es algo que continuamos viendo en algunos puntos de ‘Crash’. No es este su disco más radical ni revolucionario, pero continúa retorciendo las programaciones como observamos al final de la tropicalilla y final ‘Twice’ o en la camaleónica ‘Baby’, su canción sexy oficial, que empieza con unas cuerdas que ni Village People o Pet Shop Boys y después es más bien un homenaje a Cameo y Prince.

Justo después, ‘Lightning’ alterna guitarra española, europop y HIGH-NRG, en recuerdo de lo bien que se le da a ella adentrarse en los años 80 por la vía de C.C. Catch, Spagna o Kylie. Ya lo habíamos visto en ‘Good Ones’, volvemos a comprobarlo en ‘Crash’ -con alguna pincelada de ‘Change of Heard’ de Cyndi Lauper- y volvemos a comprobarlo de muy diferentes maneras en ‘Every Rule’, la exquisita balada italo disco que han coproducido A. G. Cook y Oneohtrix Point Never, y un funky que podría haber entonado Bruno Mars (‘Yuck’), certificando que sí, este era su álbum más abiertamente pop.

Así que sí, podemos hablar de la vulnerabilidad de Charli XCX, pues en el tema titular de este ‘Crash’ -inspirado por cierto por la peli de David Cronenberg- no aclara si estamos ante una persona «autodestructiva» o «legendaria» (quizá porque ambas cosas son compatibles). Podemos hablar de si ha cedido a la comercialidad por presiones de la industria -lo ha negado- o porque esté harta de permanecer injustamente en una segunda fila. Pero hablemos sobre todo de una producción impecable incluso cuando se acerca al trap a destiempo (‘Move Me’) o de la literalidad de otra de sus nuevas canciones: «got me on repeat», repite una y otra vez ‘Constant Repeat’.