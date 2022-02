El ritual de Charli XCX y Rina Sawayama

Ya hay vídeo para ‘Beg for You’, el tercer single que conocemos de ‘Crash’, el nuevo disco que Charli XCX publica el próximo 18 de marzo, tras ‘Good Ones‘ y ‘New Shapes‘ con Christine and the Queens y Caroline Polachek. La canción, que lleva 2 semanas en el top 40 británico, es una colaboración con la también altamente recomendable Rina Sawayama que se basa en un tema llamado ‘Cry for You’ que fue un hit hace 15 años. El vídeo adentra a las dos cantantes en una suerte de ritual bucólico rodeadas de seres extraños.

La canción original es una grabación de September, una cantante sueca que respondía al nombre de Petra Marklund y que consiguió ser top 5 en Reino Unido, entre otros territorios, e incluso colarse en la parte baja del Billboard Hot 100 pese a su sonido europop. Charli XCX ha explicado que llevaba tiempo queriendo colaborar con Rina Sawayama y que cuando recibió el estribillo y se lo puso en el coche, le hizo sentir «extremadamente nostálgica y eufórica». «El sample es algo con lo que siento que mis fans van a conectar», ha indicado antes de saber que el tema iba a ser top 25 en las midweeks británicas, todo un éxito para ella, y sobre todo para Rina, que no tiene aún un top 100 en las islas.

La original ‘Cry for You’ siempre conectó un poquito con ‘Smalltown Boy’ de Bronski Beat mucho antes de que Ed Sheeran lo hiciera. De hecho existe un mash-up de ambas canciones -no muy logrado- desde hace tiempo en Youtube. Lo cual es bastante gracioso, porque Charli XCX y Rina Sawayama han insertado la frase «don’t leave me this way» en la letra: así se llamó el mayor hit de The Communards, que a su vez era una versión de los años 70. Serían 2 referencias a Jimmy Sommerville.

Charli XCX ha querido llevar todo esto a los territorios del UK garage, pero sin que se pierda la sensación de atemporalidad, transmitida por una especie de arpa. Todo el tema de la euforia y la nostalgia tiene también relación con una letra que nos habla de una pareja que no puede estar junta pero que se quiere igual. “Me vuelvo loca cada vez que tienes que coger un vuelo” es la primera frase del tema, mientras que el resto del texto está lleno de referencias a «echarse de menos». Algo que ambas artistas han manifestado en un sencillo vídeo conjunto, bien agarradas la una a la otra.

Charli XCX actuará el día 7 de junio en La Riviera de Madrid y luego lo hará en Primavera Sound. Las entradas para Madrid siguen disponibles en Live Nation.