Charli XCX le da «nuevas formas» al pop de los 80 con Chris y Caroline Polachek

Charli XCX acaba de publicar su nuevo single ‘New Shapes’, en el que colaboran Caroline Polachek y Christine and the Queens, y ha anunciado el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ‘CRASH’, que verá la luz el próximo 18 de marzo.

‘New Shapes’ es el segundo adelanto de ‘CRASH’ tras ‘Good Ones’, tema que «marca un nuevo capítulo’» para Charli XCX en el que «abraza todo lo que una figura del pop ofrece en el mundo actual: celebridad, obsesión y éxitos mundiales». En su caso, ‘New Shapes’ habla sobre la tendencia de Charli de huir cuando se encuentra dentro de una relación.

- Publicidad -

Desde el principio, Charli XCX ha manifestado que su nuevo álbum estaría inspirado en el pop de los 80 de gente como Janet Jackson, y a la época de ‘Control’ suena ‘New Shapes’, hoy la Canción Del Día. Las baterías de la canción no pueden sonar más 80s pero, a la vez, la producción de Deaton Chris Anthony y Linus Wiklund busca la modernidad de la última etapa de Charli, una modernidad a la que parecen aludir directamente las «nuevas formas» evocadas en el título de la grabación.

Próxima en estilo a ‘Gone’, la primera colaboración de Charli con Chris, el sonido de ‘New Shapes’ está marcado por un resplandor ochentero, muy presente en el sintetizador del estribillo, que prácticamente se come la voz de Charli, y las colaboraciones suman al conjunto: Christine and the Queens agrega un punto sensual y romántico («¿y si creara espacios en los que tú pudieras escapar?») y Caroline Polachek un sabor más místico («quizá estemos hechos para otra dimensión)».

- Publicidad -

Además de este nuevo single y álbum, la británica ha anunciado las fechas de su gira ‘CRASH’ en Estados Unidos y Europa. En Madrid actuará el 7 de junio en la sala La Riviera y el Barcelona los días 2 y 9 de junio dentro de la celebración del Primavera Sound, poniendo fin al tour. Las entradas para el público general salen este 12 de noviembre y la preventa este 10 de noviembre.

Estas son las fechas en Europa:

13 de mayo – Dublín, Irlanda

15 de mayo – Glasgow, Reino Unido

17 de mayo – Manchester, Reino Unido

18 de mayo – Birmingham, Reino Unido

19 de mayo – Londres, Reino Unido

21 de mayo – Norwich, Reino Unido

22 de mayo – Sheffield, Reino Unido

23 de mayo – Nottingham, Reino Unido

25 de mayo – París, Francia

27 de mayo – Bruselas, Bélgica

28 de mayo – Utrecht, Países Bajos

30 de mayo – Berlín, Alemania

31 de mayo – Colonia, Alemania

2 de junio – Barcelona, España

4 de junio – Milán, Italia

7 de junio – Madrid, España

9 de junio – Barcelona, España