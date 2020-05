Charli XCX / how i’m feeling now

Lo de Charli XCX empieza a ser casi un insulto. Mientras otros artistas no saben qué hacer con su maravilloso CD perpetrado durante varios años, ella aprovecha la crisis del coronavirus y el confinamiento para sacarse de la manga otro disco, cuando apenas han pasado 9 meses desde el que parecía su largo definitivo, el que por algo decidió llamar ‘Charli‘ a secas.

O debería decir discazo. ‘how i’m feeling now’ no ofrece grandes novedades respecto a sus últimos pasos. Estaría bueno, en unas pocas semanas. Lo que escuchamos aquí sigue siendo fiel al sonido PC Music, y de hecho A. G. Cook es el productor de más o menos la mitad del álbum, sumando las clásicas melodías de Charli XCX, más propias del synth-pop, el R&B o las girl-bands. Los estribillos son dulces y color chicle, pues además gran parte de las letras están dedicadas a su novio Huck Kwong, con el que está conviviendo como se ha visto en el vídeo de ‘claws’, pero los graves siguen siendo deliberadamente molestos, haciendo ruido.

Charli XCX ha detallado estas 11 canciones en un “track by track” realizado para Apple Music, convenientemente recopilado en Genius. Gracias a eso sabemos que ‘how I’m feeling now’ se nutre de alguna canción vieja que incluso había sido estrenada en vivo, como es el caso de ‘party 4 u’; que ‘c2.0’ es la segunda parte de ‘Click’ y que la relación con su novio no estaba en el mejor momento posible justo antes de la cuarentena, de lo que habla en ‘i finally understand’. Ahora sí se ha visto reforzada y por eso le dedica el infeccioso estribillo de ‘claws’ (“me gusta todo sobre ti”) y, entre otras cosas, la promesa de amor de ‘forever’. Hay que poner en valor que una declaración de este tipo no resulte cursi con una producción como esta: el momento luminoso surge tan sólo con ese final medio trance, emergiendo entre un montón de barullo, probablemente como metáfora de los baches experimentados en lo que antes era una relación a distancia.

Deliberadamente ha querido abrir el álbum con una canción de sonido “agresivo” y “demoníaco” que dividiera a sus seguidores como es ‘pink diamond’, inspirada por un chat con Jennifer Lopez que ha podido tener lugar gracias a Dua Lipa durante el confinamiento; y lo termina con la “rave” de ‘visions’. No solo esta canción es un triunfo por su deriva techno final; también el último minuto de ‘detonate’ es el resultado de los deberes bien hechos. O bien Charli XCX ha trabajado la composición en la dirección adecuada o bien mantiene tantos años después un gran olfato para improvisar ideas chulas que funcionan.

BJ Burton, que ha colaborado en los últimos álbumes de Bon Iver, con Banks o incluso con Low, es otro de los co-productores de ‘how i’m feeling now’, destacando en el animado R&B de ‘enemy’, otra canción de amor en contra de lo que parece, con un contagioso riff de teclado; mientras Palmistry es quien se encarga de la base de uno de los temas más diferentes, ‘i finally understand’, más cercano al drum&bass. Un álbum breve y adictivo como lo fue ‘Pop 2.0’ en el que a los 4 singles adelantados podrían sumarse ‘detonate’ o ‘anthems’. Este es, ni más ni menos, que el himno costumbrista definitivo sobre la cuarentena: un grito “quiero salir” para todos aquellos que echan de menos el clubbing. Solo ella podía hacer sonar frases como “estoy tan aburrida”, “me he levantado tarde, como cereales”, “intento lo mejor que puedo estar en forma”, “me pierdo en un programa de la tele” y “mis amigos son invisibles, los echo de menos todo el rato” como una verdadera fiesta.

Calificación: 8,2/10

Lo mejor: ‘claws’, ‘forever’, ‘detonate’, ‘visions’, ‘anthems’

Te gustará si te gusta: el anterior, PC Music

Youtube: vídeo de ‘claws’