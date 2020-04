The Killers estrenan la funky ‘Fire in Bone’ y posponen su disco

The Killers se suman a la larga lista de artistas que han decidido posponer el lanzamiento de sus discos durante la pandemia. La nota de prensa oficial explica que el lanzamiento de ‘Imploding the Mirage’, que salía el 29 de mayo, ha sido postergado “debido a retrasos en su finalización” según la nota de prensa oficial. The Killers son uno de los grupos confirmados en el cartel de Bilbao BBK Live, uno de varios festivales españoles que no han aplazado ni cancelado por el coronavirus, al menos de momento.

De momento, The Killers al menos sí presentan novedades en forma de una canción nueva que ya puede escucharse en las plataformas de streaming. Se trata de ‘Fire in Bone’, una composición extraña para la que los británicos han vuelto a colaborar con Stuart Price, que antes de participar en el exitoso nuevo disco de Dua Lipa, produjo ‘Human’. Guitarras acústicas y teclados cósmicos se funden en esta canción de ritmillo funky que vuelve a plantear un panorama muy interesante de cara al sonido de este nuevo largo ahora aplazado.

Antes del estreno de ‘Fire in Bone’ había sido el turno de ‘Caution‘, un primer single lleno de energía que recordaba tanto a The War on Drugs que el mismo Adam Granduciel aparece en los créditos. Por otro lado, The Killers acaban de participar en ‘One World: Together at Home’, el macroconcierto solidario organizado por Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud y comisariado por Lady Gaga, y donde han cantado su éxito ‘Mr. Brightside’.