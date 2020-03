The Killers presentan la enérgica ‘Caution’, el primer single de su nuevo disco inspirado en Manchester y en el Boss

The Killers anunciaron el pasado mes de noviembre que su nuevo disco recibiría el título de ‘Imploding the Mirage’ y que saldría en primavera. Los detalles del álbum siguen siendo escasos a día de hoy, pero la promoción de este empieza oficialmente hoy con la llegada del primer single oficial, ‘Caution’.

Se trata de una enérgica canción con teclados y marcados acentos de guitarra acústica, que recuerda a una de las inspiraciones reconocidas por el grupo en el disco, el Boss. Así lo explicaba Brandon recientemente en una entrevista: “El disco captura el sonido de Manchester y el de Bruce Springsteen. Creo que ahí es donde damos lo mejor de nosotros, cuando somos capaces de llevarnos estos elementos y hacerlos funcionar”. Flowers apuntaba que el single recordaría también a los Kinks, aunque a primera escucha, también se da un aire al trabajo de The War on Drugs.

La banda liderada por Brandon Flowers presentará el sucesor de ‘Wonderful Wonderful‘ el próximo mes de julio en dos festivales españoles, el Mad Cool de Madrid y el Bilbao BBK Live. Estas son las canciones que supuestamente formarán parte del disco, según una lista publicada por The Killers en Instagram hace unos meses, la cual ya incluía ‘Caution’:

Imploding the Mirage

Dying Bred

My God

Blowback

Running Towards a Place

Fire in Bone

Caution

When the Dreams Run Dry

My Own Souls Warning

Lightning Fields

Man and Waman Enough