Charli XCX improvisa vídeo para ‘claws’ como parte de su proyecto confinado

Charli XCX no está desperdiciando la oportunidad de hacer un nuevo álbum en cuarentena. Lo va a llamar ‘how i’m feeling now‘ y presumiblemente lo podremos escuchar en un par de semanas, el día 15 de mayo.

El primer sencillo se llamaba ‘forever’ y el segundo, publicado hace unos días, recibe el nombre de ‘claws’. La cantante ha decidido improvisar un vídeo en casa que se ha transformado a su vez en un “cómo se hizo” en el que aparece su pareja desde el principio y finalmente a modo de catarsis, como podéis observar. Realmente ahora se entiende mucho mejor de qué van todas esas repeticiones del estribillo “I like-I like-I like-I like-I like everything about you”.

Por lo demás, una fantasía croma que imagina a la artista en varios escenarios a los que ahora mismo no se puede desplazar, muestra de los tiempos raros en que nos ha tocado vivir.