Charli XCX estrena ‘Baby’, su «canción más sexy»

Cuando ‘Beg for You’, su tema con Rina Sawayama, continúa en el top 40 británico después de un mes, y no es nada habitual para ninguna de las dos; Charli XCX estrena nuevo single. Se llama ‘Baby’, por supuesto estará contenido en el álbum llamado ‘Crash’ que sale este mismo 18 de marzo, y ella misma lo vende como “su tema más sexy”: «Fue como la fundación de las vibraciones del álbum. Es probablemente la canción más sexy que he hecho jamás. Es sobre sexo y sexualidad y tener buen sexo y sentirte tú misma esencialmente. Sé que ese es el tono y supe que ese era el tono que quería para todo el álbum. Este tipo de zona de poder femenino híper sexualizado era donde me sentía y ‘Baby’ fue la génesis de eso».

La producción de ‘Baby’ está plenamente entregada al sonido de los primeros años 80 a través de Madonna y Prince, con los arreglos de cuerdas sintetizadas y guitarras mirando al último disco de los años 70, si es que esto no es decir más o menos lo mismo.

- Publicidad -

Charli XCX ha confirmado que presentará este tema en Saturday Night Live esta misma semana, por lo que se espera de la actuación una coreografía en la línea de lo que se ve en el videoclip. Os recordamos que la cantante actuará en Madrid el 7 de junio y también en Barcelona (Primavera Sound).



- Publicidad -