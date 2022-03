Charli XCX ha sido la última invitada musical en Saturday Night Live. Su disco ‘CRASH’ sale el 18 de marzo, y la británica ha aprovechado su paso por el programa estadounidense para presentar en directo sus dos singles más recientes, ‘Baby’ y ‘Beg for You’, este último, eso sí, sin Rina Sawayama.

Entregada a la faceta de «pop star» comercialota que está encarnando en esta era, Charli XCX ha cantado ‘Baby’ acompañada de dos bailarines, y la canción ha estado coreografiada de principio a fin, a la manera de las estrellas del pop de los 2000. Por su parte, ‘Beg for You’ lo ha apostado todo a su puesta en escena, protagonizada por una sensual cortina translúcida.

- Publicidad -

La autora de ‘SUCKER‘ también es portada estos días de la nueva edició de Rolling Stone UK, y en la entrevista interior ha hablado con franqueza sobre su salud mental, tras anunciar en Twitter que se retiraba de la plataforma al no sentirse capaz de lidiar con las críticas negativas que estaban recibiendo sus últimas decisiones artísticas. Sus fans han cuestionado la elección de singles de ‘CRASH’ y su sonido comercial y la confirmación de Charli en un festival de NFTs, del que después ella se ha retirado.

En Rolling Stone, Charli cuenta que lleva un inicio de 2022 malo, en el que se ha sentido bastante deprimida, y cree que su salud mental se ha deteriorado. Señala que «nunca me ha importado si te gusta mi música o la odias, pero cuando te encuentras en un momento en el que ya te encuentras bastante deprimida, leer según qué discursos me ha dolido». La británica señala que no por ser una persona famosa necesariamente va a poder «aguantar toda la mierda que te tira la gente», y recuerda que es un «puto ser humano».





- Publicidad -

A pesar de sus palabras, Charli se muestra positiva en la entrevista, sobre todo de cara a la gira que está preparando, con la que está «muy emocionada», y tiene buenas palabras para sus fans: «respeto a mis fans y estoy muy agradecida de tenerlos en mi vida, y no creo que fueran buenos fans de Charli XCX si no fueran un poco directos a la hora de opinar».

Como dato curioso, Charli revela que el título de ‘CRASH’ iba a ser originalmente ‘Sorry If I Hurt You’ porque la frase tiene sentido «tanto en el pasado como en el presente y el futuro». Será, por cierto, un disco «explosivo» que evoca el «drama monumental de los años 80». Entre las pistas inéditas mencionadas en el artículo, ‘Lightning’ recuerda a los rompepistas para llorar bailando de Robyn y ‘Twice’, co-producida por Oneohtrix Point Never, evoca el sonido de ‘Twin Peaks’.