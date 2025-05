Janet Jackson… ¿y Taylor Swift?, en los AMA’s

El próximo 26 de mayo se entregan los AMA’s, que reconocen la música estadounidense. El más nominado es Kendrick Lamar y presentará el evento Jennifer Lopez.

Acaba de anunciarse que Janet Jackson recibirá el ICON Award, un galardón que solo se ha entregado dos veces antes: a Rihanna tan pronto como en 2013, y a Lionel Richie, tan tarde como en 2022.

El premio a Janet Jackson viene cuando ha viralizado una canción antigua, ‘Someone to Call My Lover‘, en redes sociales. De la nada ha pasado a sumar 44 millones de streams y podría terminar siendo su tema más popular.

La artista también va a realizar su residencia en Las Vegas entre los días 21 y 31 de mayo. Justo el día 26 actúa, pero la actuación será a las 16.30 en lugar de a las 20.30, según su propia página web.

Por otro lado, también Billboard informa de que Taylor Swift podría aprovechar la ceremonia para dejar caer alguna novedad sobre sus próximos planes discográficos tras el apoteósico ‘The Eras Tour’. Tocaría la «Taylor version» de ‘Reputation’.

Las pistas vienen de que un menú inferior de su tienda online ha pasado a formar las palabras AMAs (Apparel, Music, Accessories, Sale) y que 12 productos tienen un 26% de descuento. La ceremonia es el día 26 y este sería el 12º disco de Taylor Swift. Swifties acostumbrados a «eastern eggs», superándose.