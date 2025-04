Por si no había suficientes drama e irresponsabilidad empresarial y política con la música en directo en Madrid, tras el caos en torno a la celebración (o no) de conciertos en el Bernabéu, otro recinto recibe un fuerte varapalo. Se trata de IFEMA. En la última hora de este miércoles se ha conocido la noticia de que se suspenden todos sus conciertos organizados al aire libre. Entre los damnificados están BRAVA, Row Town Madrid, Brunch Electronik, Love the Twenties y Love the 90s.

Según informan El Mundo y Wololo (site dedicado a la música electrónica), la presión vecinal, es decir, las quejas por el ruido, están detrás de la decisión, y también la preparación del Gran Premio de España de Fórmula 1, que debería comenzar a celebrarse en los terrenos del recinto ferial a partir de septiembre de 2026. Según El Mundo, para los responsables de IFEMA, «el GP de Fórmula 1 es prioritario y para ello están dispuestos a tomar medidas que faciliten la convivencia con los vecinos, con los que han comenzado reuniones y tomas de contacto informativas».

El Ayuntamiento y la Comunidad, ambos gobernados por el Partido Popular, en el caso de la Comunidad desde hace 30 años, concuerdan en la cancelación de conciertos al aire libre. No ha sido suficiente con el fracaso de la «Ciudad de la Música», de Primavera Sound Madrid, o las vueltas que han tenido que dar por varios recintos eventos como Tomavistas o Mad Cool. Un promotor musical lamenta en El Mundo el daño que van a hacer a la imagen de Madrid estas medidas: «Tenemos un grave problema. Hay que buscar un equilibrio entre los vecinos y el ruido, pero la tabla rasa y la cancelación son un desastre».

Algunos eventos han anunciado nueva ubicación. Tanto BRAVA como Row Town Madrid van a pasar a celebrarse en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, a 20 kilómetros de Madrid. BRAVA, que había confirmado en su cartel a gente como Anastacia, Olly Alexander, A*Teens, Ojete Calor, Villano Antillano, Chanel o La Casa Azul, ofrecerá devoluciones gratuitas para los que no quieran desplazarse hasta allí. Brunch y Madrid Salvaje tienen aún que concretar su destino.

Antonio Giraldo, del PSOE, ha sido de los primeros políticos en criticar la actuación de ayuntamiento y comunidad: «De verdad que alucino que, desde el verano que empezó a gestarse todo, IFEMA o el Ayuntamiento de Madrid no hubieran dicho nada a los promotores de que el parking donde hacían los festivales iba a estar en obras por el circuito de la Fórmula 1. Pérdidas para IFEMA».

