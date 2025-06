Kim Petras recalienta los nachos de Charli xcx en ‘Polo’

Kim Petras ha inaugurado nueva era esta semana con el lanzamiento de ‘Polo’, el primer single de su tercer disco. ‘Polo’ es una de esas raras canciones de Petras que evitan la participación del malogrado Dr. Luke, y la producción de ‘Polo’ se la han repartido principalmente entre Petras y Margo XS, que se han debido acordar mucho de Charli xcx y SOPHIE durante su grabación.

‘Polo’ es uno de esos bangers de hyperpop corrosivo que de vez en cuando entrega este estilo musical. La base, diseñada para los «clubs gay», es abrasiva y resbaladiza, los sintetizadores suenan afilados como cuchillos, la melodía es desafiante y no fácilmente pegadiza. Suena como producida por SOPHIE hace 6 años, más o menos. Petras y Margo la concibieron mientras jugaban a videojuegos.

El «Polo» de Kim Petras -de Ralph Lauren- simboliza su estatus y, en la canción, es una invitación al sexo. El juego de palabras con el deporte del mismo nombre se hace solo: «You wanna hit it with that polo stick» es una de las frases contenidas en la letra, un derroche de sexualidad explícita que tiene a Kim con las «tetas asomando por el sujetador» y la «entrepierna goteándole de sudor».

El descaro sexual de ‘Polo’ y la influencia del hyperpop en el sonido no son suficientes para convertir ‘Polo’ en un single destacado en una carrera llena de ellos. Aunque el concepto es original, pues la sexualizada letra revierte la imagen conservadora de una élite social que viste ropa cara y juega a deportes equinos, la agresividad de la producción no suena impactante a estas alturas.

Sobre todo, ‘Polo’ recuerda a singles antiguos mejores de Petras, principalmente a ‘Brrr‘ (2023) y a ‘Click’ (2019), una de sus brillantes colaboraciones con Charli xcx, y también a producciones de SOPHIE como ‘Faceshopping‘ (2018).

