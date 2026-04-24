Kim Petras se come a su sello en la cunty ‘Need For Speed’

Las últimas noticias que tuvimos sobre Kim Petras era que había pedido salir de su discográfica, Republic Records, tras estar «cansada de no tener control» sobre su vida y su carrera. En ‘Need For Speed’, su última canción, no hay rastro del sello en los créditos, por lo que podemos pensar que lo ha conseguido. Tanto el vídeo como el tema, además, son deliciosamente ‘cunty’.

‘Need For Speed’, el cuarto single del próximo disco de Petras, no solo es tremendamente pegadiza desde la primera escucha. Es la razón por la que amamos el pop. La producción de Nightfeelings, Margo XS, Frost Children y la propia Petras redondea una canción dirigida (casi) totalmente a su antiguo sello, siendo una divertidísima crítica a la industria y un temazo a la vez.

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«Me echo Pink Sugar, me doy prisa, me tengo que ir / Mi sello gritándome en la oreja», se escucha al principio del segundo verso, con la líneas consecutivas siendo todavía más punzantes. «Porque aman el dinero y lo quieren ya / Y les encanta cuando no tengo ningún novio en mi vida», canta.

El vídeo alcanza otro nivel. Este empieza con flashes de un gráfico descendente titulado «La carrera musical de Kim Petras». Desde este comienzo, se marca el tono de todo el clip. La mejor parte de este es la primera mitad, en la que su sello le dice a Petras que necesita hacer una promoción con alguna marca porque está «arruinada».

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Entonces, el vídeo se convierte en justamente esto, sin medias tintas, con la artista promocionando marcas reales de forma descarada. Mistr, Yerba Madre, Haribo… son algunas de ellas. Aun así, la discográfica no está satisfecha: «Nos sigues debiendo dinero de tu último videoclip».