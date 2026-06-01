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Taylor Swift anuncia ‘I Knew It, I Knew You’ para ‘Toy Story 5’

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

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Taylor Swift anuncia ‘I Knew It, I Knew You’ para ‘Toy Story 5’

Por Sebas E. Alonso
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Taylor Swift, además de ultimar los detalles de su boda, aparentemente de cara al próximo 3 de julio, tiene nueva música. La cantante acaba de confirmar en redes lo que era un secreto a voces: ha escrito el tema principal de la banda sonora de ‘Toy Story 5’.

La película se estrena en cines el próximo 19 de junio, pero será este viernes 5 de junio cuando se publique el tema que ha escrito Taylor, que recibe el nombre de ‘I Knew It, I Knew You’.

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La cantante ha escrito en Instagram que está muy emocionada por este tema: «siempre he soñado con escribir para estos personajes que siempre he adorado desde que era una niña de 5 años y vi la primera película de ‘Toy Story’. Me enamoré enseguida de ‘Toy Story 5’ y tuve la suerte de conocerla desde los albores de su creación. Escribí el tema en cuanto llegué a casa de ver la película. A veces simplemente lo sabes».

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