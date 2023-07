40 años con The Smiths

El primero de los especiales de verano de nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO, en estos momentos de vacaciones, está dedicado a los Smiths. No habíamos hablado de ellos hasta ahora porque de alguna manera estábamos esperando a que Morrissey moviera ficha respecto a cualquiera de esos dos discos que ha grabado, pero parece que no va a pasar. La muerte de Andy Rourke nos empuja a hablar, de momento, y durante 1 hora y media sobre la discografía del grupo. Además, en mayo hizo 40 años que se editaba el primer single de la banda, ‘Hand In Glove’.

- Publicidad -

Mireia Pería nos acompaña en esta tertulia en la que hablamos sobre la disparidad de bandas a que los Smiths influyeron y continúan influyendo, sobre lo «maduros» que nacieron pese a sus dificultades para concluir su primer disco de manera satisfactoria, y sobre lo que significaron para un tipo de persona que se sentía alienada y diferente.

La personalidad de Morrissey no es posible eludirla en esta charla, pese a nuestros esfuerzos por no derivar en el debate sobre la cultura de la cancelación, tema al que ya dedicamos un podcast entero; pero tratamos de concentrarnos más bien en sus 4 discos de estudio, en sus singles sueltos, y en sus ilustres caras B. Una selección de las 30 Mejores Canciones de los Smiths ya fue analizada en nuestra web hace unos años. Os recordamos que grabaremos un episodio del podcast con público en directo el 14 de septiembre en el Teatro Off Latina de Madrid. Las entradas están a la venta.



- Publicidad -