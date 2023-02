Continúa el complicado camino hacia el lanzamiento de los nuevos discos de Morrissey. Cuando ‘Bonfire of Teenagers’ todavía no ha visto la luz, el británico ha grabado, este mes de febrero, otro disco llamado ‘Without Music the World Dies’, del que ya da detalles.

Morrissey ha compartido el tracklist de ‘Without Music the World Dies’, que se compone de 10 pistas (en lugar de las 12 originales) y, en una carta, cuenta que busca sello discográfico o inversor privado que lo publique, pues su contrato con Capitol ha terminado. En su web comparte el correo electrónico de Donnie Knutson, su tour mánager.

El disco se ha grabado en Francia, lo ha producido, de nuevo, Joe Chiccarelli, y ha vuelto a contar con la participación de los músicos más cercanos a Morrissey, como Jesse Tobias.

The Night Pop Dropped

Zoom Zoom The Little Boy

Boulevard

Headache

Without Music the World Dies

Suspicious Minds

Notre-Dame

Many Icebergs Ago

Happy New Tears

The Monsters of Pig Alley

Mientras, la salida de ‘Bonfire of Teenagers’ sigue sin concretarse. Morrissey ha acusado recientemente a Capitol Records de «sabotear» su lanzamiento, y ha explicado que Miley Cyrus ya no aparecerá en el disco por un conflicto con alguien del círculo de él.