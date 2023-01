Morrissey explica por qué Miley Cyrus se ha retirado de su disco

«Miley Cyrus exige ser eliminada del próximo disco de Morrissey» no era el titular que esperábamos leer después de saber que la autora de ‘We Can’t Stop’ había colaborado con el ex vocalista de los Smiths en una canción de ‘Bonfire of Teenagers’, su nuevo álbum. Sin embargo, Morrissey confirmó hace unas semanas que Miley había pedido ser eliminada de ‘I Am Veronica’, la canción del disco en la que hace coros, y que había partido peras con Capitol, el sello que iba a publicar el largo originalmente.

Muchos corrieron a asumir que Miley había exigido ser eliminada del disco de Morrissey a causa de las opiniones políticas del británico, en concreto debido a su apoyo al partido de ultraderecha For Britain, conocido por su política anti-musulmana.

- Publicidad -

En una carta, Morrissey desmiente que Miley haya pedido bajarse de su disco por motivos políticos. El cantante explica que Cyrus ya conocía la historia de Morrissey cuando se reunió con él en estudio «hace dos años», y aclara que la retirada de Miley de su disco se debe a «motivos que no tienen que ver conmigo». En concreto, Miley «ha tenido una riña enorme con alguien del círculo», una pelea ocurrida «en privado» de la que Moz prefiere no dar detalles.

Cuenta Moz en la misiva: «Miley sabía todo sobre mí cuando llegó al estudio para cantar ‘I Am Veronica’ hace casi dos años; ella entró al estudio ya cantando la canción. Se ofreció voluntariamente. Yo no le pedí que se involucrara. Su profesionalidad fue asombrosa, su voz un placer para los oídos. Cada minuto que pasé con Miley fue agradable y divertido. Ella me preguntó si podría estar en el vídeo de ‘Veronica’. Me sentí muy honrado. Me dijo que las canciones de Morrissey suenan en su casa las 24 horas del día, y con frecuencia ha sido fotografiada llevando camisetas de Morrissey. Miley entró en mi mundo, yo no me aventuré en el suyo, y me sentí muy agradecido por que lo hiciera».

- Publicidad -

También en la carta, Morrissey asegura que existe una campaña para destruir su carrera tras su apoyo al partido For Britian, y niega categóricamente ser de ultraderecha: «Aunque la izquierda cambió y me abandonó hace años, no soy de ultraderecha en absoluto». El autor de ‘You are the Quarry’ dice ser «apolítico» y asegura que «nunca he votado por ningún partido político, nunca me he afiliado a un partido político, y nunca he ido a una manifestación: en el escenario político no existo». Eso sí, defiende: «no debemos aceptar una sociedad de cabras que se niega a reflejar la variedad de opiniones (que existen)». La carta completa, aquí.