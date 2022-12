Miley Cyrus exige ser eliminada del próximo disco de Morrissey

Hace dos meses anunciábamos que Miley Cyrus estaría presente en el próximo álbum de Morrissey, titulado ‘Bonfire of Teenagers’. Sin embargo, ahora la autora de ‘Plastic Hearts’ ha exigido desaparecer del tracklist de este.

En principio, ‘Bonfire of Teenagers’ estaba previsto para ser publicado en algún momento de febrero de 2023, a través de Capitol Records. Parece que esto tampoco sucederá, después de que Moz haya anunciado la ruptura de las relaciones con el famoso sello a través de un comunicado en su página web: «Morrissey ha decidido romper voluntariamente su relación profesional con la agencia de management Maverick/Quest y ha retirado su participación de cualquier proyecto asociado con Capitol Records».

Precisamente, a causa de este último movimiento Miley ha exigido ser eliminada de los créditos de ‘Bonfire of Teenagers’. En concreto, de la canción ‘I Am Veronica’, a la que había prestado voces adicionales «hace casi dos años» y que estaba pensada para abrir el LP: «Este hecho tiene lugar en el momento en el que Morrissey se ha desvinculado de Capitol Records (Los Angeles), quienes controlan el disco oculto de ‘Bonfire of Teenagers’.

Además de Cyrus, el disco incluiría colaboraciones con Iggy Pop, Chad Smith y Flea de Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer y Jesse Tobias. Morrissey ya lanzó ‘Rebels Without Applause’ a principios de este mes, el primer adelanto oficial del disco.

