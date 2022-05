Morrissey estrena single pop, ‘I Am Veronica’

Conocidos son los problemas de Morrissey con un montón de sellos (y con un montón de gente, en general). Pero sabemos que tiene nuevo disco en camino, aunque desconozcamos quién lo editará o cuándo. Sí sabemos que se llama ‘Bonfire Of Teenagers’ y que el primer single se llama ‘I Am Veronica’. Este arte tan en su línea ha aparecido hoy en la web Morrissey-Central.

En un concierto reciente, el artista ha introducido la canción de la siguiente manera: «Es difícil de creer en estos tiempos tan ridículos, pero estamos a punto de sacar un nuevo single. Espero que os guste, y si no, debéis morir». Como apunta NME, alguien le dice que ojalá sea un éxito, y él responde que no lo será. Pero esta vez al menos puede reconquistar a su público.

La calidad de una grabación en el show de Phoenix, América, es lo suficientemente buena como para asegurar que esta es una canción de pop. El anterior álbum de Morrissey, ‘I Am Not a Dog on a Chain‘, se presentaba con una canción muy notable junto a la soul woman Thelma Houston, pero no era realmente inmediata.

Esta composición, en cambio, comienza con el estribillo directamente, tan certero como «soy Verónica y mi juego es más viejo que la propia América», y termina con una serie de «ooooh», resultando tan coreable como ‘Suedehead’ o ‘First of the Gang to Die’.

La letra, disponible casi entera en Genius, habla de «últimas oportunidades para meterse algo en el bolsillo» y «presionar la campana superior», quizá hablando de manipulación o nuevas tecnologías. Habrá que esperar a la edición de estudio, que lo mismo sale esta noche, o lo mismo no, para extraer conclusiones, pero parece que a Mozz no le disgustaría recuperar público.