Miley Cyrus e Iggy Pop estarán en el nuevo disco de Morrissey

El esperado nuevo disco de Morrissey, ‘Bonfire Of Teenagers’, ya ha recibido una fecha de lanzamiento y se ha revelado que incluirá colaboraciones por parte de Iggy Pop, Miley Cyrus, Chad Smith y Flea de Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer y Jesse Tobias. ‘Bonfire Of Teenagers’, anunciado por primera vez en mayo de 2021, será publicado en algún momento de febrero de 2023 en Capital Records. Sin embargo, todavía no hay planes en cuanto al lanzamiento del disco en Reino Unido, ya que ninguna discográfica se ha prestado a negociar con el exvocalista de The Smiths.

La noticia ha sido dada a través de un mensaje en la página web del artista británico, en la que ha concretado que Miley Cyrus e Iggy Pop contribuirán con voces adicionales, mientras que los miembros de Chili Peppers servirán como músicos invitados. También se ha revelado que el productor del disco será Andrew Watt, ganador del Grammy en 2021 a Productor del Año, y que ha trabajado con artistas como Justin Bieber, Ozzy Osbourne o Pearl Jam.

En el mismo comunicado, Morrissey ha dado la noticia de que Capitol Records tiene los derechos para relanzar estos discos de su discografía en vinilo: ‘Southpaw Grammar’, ‘You Are The Quarry’, ‘Ringleader of the Tormentors’, ‘Years of Refusal’ y ‘World Peace is None of Your Business’. Morrisey ya ha estrenado tres canciones del tracklist en directo: ‘Bonfire of Teenagers’, ‘I Am Veronica’ y ‘Kerouac’s Crack’.

Tracklist:

1. ‘I Am Veronica’

2. ‘Rebels Without Applause’

3. ‘Kerouac Crack’

4. ‘Ha Ha Harlem’

5. ‘I Live In Oblivion’

6. ‘Bonfire Of Teenagers’

7. ‘My Funeral’

8. ‘Diana Dors’

9. ‘I Ex-Love You’

10. ‘Sure Enough, The Telephone Rings’

11. ‘Saint In A Stained Glass Window’

