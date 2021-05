Morrissey detalla el «mejor disco de su vida», que venderá al «mejor o peor postor»

Morrissey ha revelado los detalles de su nuevo disco, que lleva por título ‘Bonfire of Teenagers’ y la portada que veis arriba. El álbum no tiene fecha de edición porque el músico británico pretende venderlo «al mejor o peor postor», refiriéndose al sello discográfico que decida adquirirlo y publicarlo. Morrissey publicó su disco definitivo con BMG, ‘I Am Not a Dog on a Chain‘, el año pasado.

El tracklist de ‘Bonfire of Teenagers’ incluye títulos marca de la casa como ‘Rebels Without Applause’, ‘Kerouac Crack’ o ‘My Funeral’ y, como es habitual, un total de cero colaboraciones a pesar de que Morrissey gusta de colaborar con otros artistas: recientemente se ha sabido que el ex Smiths ha estado trabajando en el nuevo disco del rapero A$AP Rocky.

1. ‘I Am Veronica’

2. ‘Rebels Without Applause’

3. ‘Kerouac Crack’

4. ‘Ha Ha Harlem’

5. ‘I Live In Oblivion’

6. ‘Bonfire Of Teenagers’

7. ‘My Funeral’

8. ‘Diana Dors’

9. ‘I Ex-Love You’

10. ‘Sure Enough, The Telephone Rings’

11. ‘Saint In A Stained Glass Window’

