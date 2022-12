Morrissey se encuentra entre los artistas que han publicado nueva música en los últimos días. ‘Rebels without Applause’ es el primer adelanto oficial que se conoce de ‘Bonfire of Teenagers’, el disco que publica el próximo mes de febrero. El británico ya había estrenado ‘Bonfire of Teenagers’, ‘I Am Veronica’ y ‘Kerouac’s Crack’ en directo.

Paralelamente, y cuando ‘Bonfire of Teenagers’ ni siquiera ha salido de manera oficial, Morrissey se ha hecho un Lana Del Rey y ha anunciado su continuación, que empezará a grabar precisamente en febrero. El disco, el 15º de su carrera en solitario, llevará por título ‘Without Music the World Dies’ y contendrá 12 pistas producidas, de nuevo, por Joe Chiccarelli. Morrissey busca sello en que editarlo.

Como ‘I Am Veronica’, ‘Rebels without Applause’ llama la atención por su sonido decididamente pop y, en su línea concretamente de jangle-pop, remite al trabajo más luminoso de los Smiths, en concreto, a ‘Cemetery Gates’, tanto que Johnny Marr debería exigirle créditos de composición. La línea de guitarra es pegadiza y Morrissey canta la canción con sumo tacto, probablemente el que requiere su letra, dedicada a aquellos que ya no están.

La inspiración en ‘Rebelde sin causa’, la película de James Dean, es explícita en el título de la canción, que, como ‘Cemetery Gates’, habla sobre la muerte. Morrissey recuerda a los miembros de su pandilla, a sus amigos, que han perecido mientras él sigue en pie. Canta que es el «único que queda», que «ya no tengo nada más que dar» y que ya es «demasiado tarde para vivir».

Entre referencias a chicos «indecentes» y chicas igual de rebeldes que ellos, Morrissey deja algunos versos agridulces y oscuros: «desde la oscuridad a la luz, como se van los niños perdidos, porque todos debemos hacerlo». Sin embargo, Morrissey compensa la temática de ‘Rebels without Applause’ con un sonido pop ligero y ameno.