Muere Andy Rourke, bajista de los Smiths

Andy Rourke, bajista de los Smiths, ha muerto a los 59 años. Tenía un cáncer y se llevaba semanas rumoreando que su estado de salud era muy delicado.

Ha sido Johnny Marr, icónico guitarrista y co-autor junto a Morrissey de los Smiths, quien ha comunicado su fallecimiento en las redes sociales. «Andy será recordado como un alma hermosa y encantadora, por todos aquellos que lo conocierton, y como un músico increíblemente talentoso, por los fans de la música».

El productor Stephen Street, ingeniero de sonido de la mítica banda, ha estado entre los primeros que han tenido también unas palabras de afecto para Andy.

Se desconoce si Morrissey tendrá unas palabras para Andy Rourke, pues su relación no era buena después de haberse visto en los tribunales por derechos de autor de los Smiths. Como de todos es sabido, Morrissey se ha negado a reunir los Smiths en varias ocasiones. Desde hoy, será ya imposible hacerlo con todos sus miembros.

Rourke tocó en todos los discos de estudio de los Smiths, desde su debut en 1984 hasta su despedida en 1987, ‘Strangeways, Here We Come’, lo que incluye su obra maestra ‘The Queen Is Dead’. Después estuvo vinculado al supergrupo Freebass con Peter Hook y Mani; o a D.A.R.K. junto a Dolores O’Riordan, hasta la muerte de esta misma.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

