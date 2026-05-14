K-Pop Demon Hunters tendrá gira global de conciertos

Netflix ha anunciado una gira mundial de conciertos de ‘K-Pop Demon Hunters’ junto a la promotora AEG Presents. La plataforma ha confirmado la gira durante su presentación en el evento anual Upfront y promete un show “espectacular” que llevará al directo el universo de la película, incluido todo el imaginario demoníaco y pop que la ha convertido en fenómeno entre públicos mucho más amplios que el fandom habitual del k-pop.
De momento no hay ciudades, fechas ni detalles concretos confirmados. Tampoco se sabe si participarán las voces de Huntrix -EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami- o los Saja Boys, aunque las primeras llevan meses exprimiendo la promoción de la película en televisión estadounidense, especiales de Nochevieja e incluso en los Oscar, cantando el megahit ‘Golden‘. Lo único activo por ahora es una lista de espera para recibir información cuando Netflix abra la venta.
El movimiento tiene sentido, dado el fenómeno global de la película. Además, el mercado de giras k-pop sigue funcionando a gran escala, aunque con altibajos, y AEG ya ha trabajado con nombres como BLACKPINK, Jennie o Tomorrow X Together. Mientras tanto, BTS sigue inmerso en otra macro gira mundial por estadios.