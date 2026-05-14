K-Pop Demon Hunters tendrá gira global de conciertos

Netflix ha anunciado una gira mundial de conciertos de ‘K-Pop Demon Hunters’ junto a la promotora AEG Presents. La plataforma ha confirmado la gira durante su presentación en el evento anual Upfront y promete un show “espectacular” que llevará al directo el universo de la película, incluido todo el imaginario demoníaco y pop que la ha convertido en fenómeno entre públicos mucho más amplios que el fandom habitual del k-pop.

De momento no hay ciudades, fechas ni detalles concretos confirmados. Tampoco se sabe si participarán las voces de Huntrix -EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami- o los Saja Boys, aunque las primeras llevan meses exprimiendo la promoción de la película en televisión estadounidense, especiales de Nochevieja e incluso en los Oscar, cantando el megahit ‘Golden‘. Lo único activo por ahora es una lista de espera para recibir información cuando Netflix abra la venta.

- Publicidad -

El movimiento tiene sentido, dado el fenómeno global de la película. Además, el mercado de giras k-pop sigue funcionando a gran escala, aunque con altibajos, y AEG ya ha trabajado con nombres como BLACKPINK, Jennie o Tomorrow X Together. Mientras tanto, BTS sigue inmerso en otra macro gira mundial por estadios.