‘Golden’ sube al nº1 de Singles España

El fenómeno de ‘Golden’ no para. Después de haber alcanzado el número 1 en más de 25 países, la canción principal de la película ‘K-Pop Demon Hunters’, cantada por el grupo ficticio HUNTR/X, suma un número 1 en España. Escalando desde la séptima posición, ‘Golden’ se beneficia de la bajada de todos los temas de Taylor Swift, aunque ya estaba en ascenso.

Si la semana pasada destacábamos lo raro que era ver una canción cantada en inglés -‘The Fate of Ophelia’-, ocupando el número 1 de Singles España, esta vez lo reiteramos, añadiendo que ‘Golden’ es una co-creación estadounidense y surcoreana. Como el single de Swift, ‘Golden’ es, además, una producción de puro pop, ni urban ni latina.

Además de en España, ‘Golden’ –interpretada en la vida real por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami- ha sido número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Países Bajos, República Dominicana, Malasia, Grecia, Emiratos Árabes, Honduras… largo etcétera. Y ha alcanzado el top 10 de una treintena de países.

En cuanto a las entradas de la semana, la más exitosa la firma Ana Mena con una de sus mejores canciones, ‘Lárgate‘, que abre en el puesto 31. Viva Suecia, número 1 en Discos España, colocan ‘El bien’ en el 82 y ‘Sangre’ con Siloé en el 90.

El urban conforma el resto de entradas: Dei V y Luar La L se buscan un ‘Problema’ en el puesto 39, mientras Yan Block y Panda Black demuestran su ‘Talento’ desde el 74. ‘Scorpio’ de Jhayco completa las entradas de la semana, desde el 92.











